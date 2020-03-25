В украинской армии критическая ситуация с поставками еды из-за коронавируса, - СМИ

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Офис президента обратился за помощью к украинским губернаторам, которые могут оплатить питание военных

Компании, которые занимаются обеспечением продуктами воинских частей, задерживают подписание контрактов из-за коронавируса, что может привести к тому, что военные останутся без еды.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Сейчас предприниматели жалуются на форс-мажорные обстоятельства.

По словам заместителя главы канцелярии президента Анны Коваленко, ситуация достаточно критическая, потому ОП обратился к украинским губернаторам.

Планируется, чтобы они бесплатно поставляли питание военным и взяли эту проблему на счет своего ведомства, начиная с сегодняшнего дня.

Текст обращения к губернаторам уже появился в виде официального документа, однако в Минобороны пока никак не комментируют данную ситуацию.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ запросили международную помощь против коронавируса.

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Также отмечалось, что Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.