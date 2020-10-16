В Украине злоумышленники "увеличивали" количество избирателей через вмешательство в Единый реестр

Рекорд по количеству новых избирателей установили в Одесской области

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Правоохранители и представители ЦИК начали фиксировать факты вмешательства в работу единого реестра избирателей. Об этом сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба Нацполиции.

По словам Геращенко, факты вмешательства выявили после того, как в отдельных территориальных общинах начало неожиданно увеличиваться количество избирателей. "Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства", – сказал чиновник.

Отмечается, что прежде всего злодеяния касались небольших ОТГ вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где очень дорогая земля, из-за которой происходят конфликты.

Как сообщил замминистра, сейчас факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей прекращены, а лиц, которые не имеют права голосовать в этих ОТГ, не допустят к выборам. "Следователи начали вызывать на допросы лиц, которые изъявили желание голосовать в другом городе. Кто-то даже не знал, что его перерегистрировали, кто-то признавался, что его попросили так сделать", –высказался Геращенко.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли 156 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства и избирательного процесса. Наибольшее количество сообщений о вероятных нарушениях зафиксировали на Киевщине.