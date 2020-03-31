В Украине зафиксировано 645 случаев COVID-19, - Минздрав

Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 645 человек Фото из открытых источников

Десять пациентов, которые были заражены коронавирусом, полностью выздоровели

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине официально зарегистрировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, все случаи заражения коронавирусом были подтверждены ПЦР-исследованием.

Кроме этого, по последним данным, в стране зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19. Также 10 пациентов завершили лечение после выздоровления, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта общее количество заболевших коронавирусом в Украине составило 549 человек, из них 13 - летальных случаев, 8 - выздоровевших.