В Украине зафиксировано 1225 случаев заболевания COVID-19, 32 человека умерли, - Минздрав
В то же время 25 человек выздоровели от коронавирусной болезни
По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Об этом сообщили в МОЗ.
Как отмечается, количество летальных исходов увеличилось до 32.
При этом 25 человек уже выздоровели от COVID-19.
"В Украине 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. В общем 25 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро сегодняшнего дня всего в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили, что наблюдается тенденция тяжелой формы коронавируса даже среди молодежи, в частности у людей с потенциально хорошим здоровьем.
Тем временем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отмечал, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.