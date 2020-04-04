В Украине зафиксировано 1225 случаев заболевания COVID-19, 32 человека умерли, - Минздрав

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В то же время 25 человек выздоровели от коронавирусной болезни

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщили в МОЗ.

Как отмечается, количество летальных исходов увеличилось до 32.

При этом 25 человек уже выздоровели от COVID-19.

"В Украине 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. В общем 25 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

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По состоянию на утро сегодняшнего дня всего в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили, что наблюдается тенденция тяжелой формы коронавируса даже среди молодежи, в частности у людей с потенциально хорошим здоровьем.

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Тем временем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отмечал, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.