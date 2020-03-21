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В Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом

Коронавирус из открытых источников

Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях

По состоянию на 23:00, 20 марта, в Украине официально зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".

Отмечается, что новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

На данный момент в Украине от коронавируса умерло трое граждан.

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Пациент, который был первым больным в стране Covid-19, уже выздоровел.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 марта, в Италии от коронавирусной инфекции умерла украинка, что стало третьим летальным случаем в стране среди украинских граждан.

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В то же время министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться Украиной и самое трудное ждет украинцев впереди.

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