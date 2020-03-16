В Украине зафиксировали еще 2 случая заражения коронавирусом

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Всего пять случаев по Украине подтверждено в Черновицкой и Житомирской областях

В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал Минздрава "Коронавірус_інфо".

"16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра всего было получено 5 положительных результатов на COVID-19: 4 случая на территории Черновицкой области и один случай на Житомирской.

Как добавляется, всего вирусологической референс-лабораторией было исследовано более 500 образцов и еще 9 сейчас исследуются.

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