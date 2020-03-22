В Украине зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом

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На данный момент есть 645 подозрений заболевания COVID-19

По состоянию на вечер 22 марта, в Украине подтвердили 16 новых случаев заболевания коронавирусом - теперь общее количество зараженных составляет 63.

Об этом в прямом эфире канала "Украина 24" сказал глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на сегодняшний час у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - отметил он.

Также Кузин добавил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на COVID-19.

При этом среди заболевших коронавирусом есть 22 пациента в тяжелом состоянии.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - утверждает он.

По его словам, растущее количество подозрений говорит о том, что "все больше и больше людей будут обращаться к своему семейному врачу, в скорую помощь, и требовать действий".

Напомним, ранее Центр общественного здоровья Минздрава привел данные о том, что 8 человек из 47 больных излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Впоследствии в МОЗ опровергли данные о выздоровлении 8 человек от коронавируса, ведь у них просто не подтвердился диагноз.