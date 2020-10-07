В Украине задержали иностранных неонацистов, которые вербовали граждан

Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли в Киеве, Харькове и Львове

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые прибыли в Украину для вербовки местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

Как отмечается, злоумышленники подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео были привлечены участники специализированных сообществ в соцсетях.

Кроме того, иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в противоправной деятельности.

На основании положений Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.

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Напомним, ранее член Палаты Общин парламента Великобритании Дебби Абрахамс направила письменный запрос Министру иностранных дел и по делам Содружества Венди Мортон относительно того, как она оценивает текущий уровень насильственного экстремизма в Украине со стороны сторонников идей превосходства белых.