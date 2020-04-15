В Украине задержали банду, причастную к 18 терактам

Изъятое оружие СБУ

По данным СБУ, участников координировали криминальные круги, подконтрольные спецслужбам РФ

В Днепре задержали преступную группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, руководителем группы был криминальный авторитет, ранее судимый житель Крыма по прозвищу "Ариец". Отмечается, что группировка специализировалась на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц. По данным СБУ, участников координировали криминальные круги, подконтрольные спецслужбам РФ. В частности, руководители группировки встречались с кураторами на территории РФ, стран ЕС и Ближнего Востока.

По предварительной информации, участники банды причастны к совершению 18 террористических актов (минирование, поджоги зданий с людьми) в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Так, во время обысков было изъято 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации. Кроме этого, СБУ обнаружили 200 тысяч гривен, более 20 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

В связи с этим было открыто уголовное дело по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проверяется информация о причастности к заказным убийствам.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Впоследствии были опубликованы аудиозаписи разговоров Шайтанова с один из сотрудников ФСБ РФ.