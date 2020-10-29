В Украине заблокировали теневой импорт текстильной продукции на сотни миллионов гривен

По предварительным оценкам, преступники нанесли ущерб на 140 миллионов гривен

В трех областях Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным импортом текстильной продукции на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Отмечается, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку для искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряду коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке.

Сообщается, что при задержании мошенники оказали активное сопротивление стражам порядка: блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы, боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

По предварительным оценкам, убытки государства от этой схемы составляют почти 140 миллионов гривен. Досудебное следствие продолжается.

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Как сообщалось ранее, в Украине разоблачили схему незаконного импорта зенитно-ракетных комплексов С-125. Завезенные комплексы не попадали в украинскую армию, а находились на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области.