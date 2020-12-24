В Украине заблокировали создание фейковых органов государственной власти

Во время обысков у злоумышленников изъяли оружие

В Украине предупредили антиукраинскую деятельность, связанную с созданием незаконных органов государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что действия злоумышленников-граждан Украины координировали из-за рубежа. Во время обысков у них изъяли магнитные носители информации, флеш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства, а также печатные материалы с призывами к насильственному свержению конституционного строя. Кроме того, у отдельных фигурантов дела изъяли оружие.

Правоохранители открыли уголовные производства и задокументировали эти факты в действиях представителей так называемого "народовластия". Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала интернет-агитаторов в трех регионах, призывавших к государственному перевороту и изменению государственных границ. Злоумышленники работали в Днепре, Черкассах и Сумской области.

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