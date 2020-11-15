В Украине за первые сутки "карантина выходного дня" зафиксировали почти тысячу нарушений

Карантин в Украине Фото из открытых источников

Больше всего нарушений зарегистрировали во Львовской области

В Украине за последний сутки зафиксировали 999 нарушений противоэпидемических ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Фейсбук.

Отмечается, что за сутки полицейские открыли 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений. Всего зафиксировано 1029 сообщений о вероятном несоблюдении правил.

Как сообщают в Нацполиции, к принятию мер по предотвращению распространения COVID-19 на территории Украины привлечено около 20 000 правоохранителей. В частности работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. субъектов хозяйствования.

В результате полицейские прекратили работу 1355 заведений, деятельность которых запрещена в выходные дни, большинство из которых - учреждения сферы торгового и бытового обслуживания населения. Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской области – 74.

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Напомним, со вчера, 14 ноября, в Украине начал действовать "карантин выходного дня". О перечне запретов, которые будут действовать каждые выходные до 30 ноября, мы писали здесь.