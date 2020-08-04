В Украине сейчас наблюдается "заразный комедийный терроризм", – журналистка Крюкова

Телеканал ZIK

Если бы хотя бы однажды СБУ показала жесткое намерение поставить на место террориста и публично показала другой финал, то таких игр, когда шутят с жизнью людей, было бы значительно меньше

Сейчас в Украине наблюдается заразный комедийный терроризм.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

"Сейчас я наблюдаю заразный терроризм. Причем комедийный терроризм. У нас люди подогреты обостренным чувством телевизионной славы. Если вы обратили внимание, все эти террористы своей ключевой и финальной целью видят попадание в телевизор. Им часто не нужны деньги, они не требуют улучшения своего финансового положения. Все, что они хотят, – попасть в телевизор и стать медийными людьми. Кстати, как и наш президент, который тоже случайно из телевизора попал на мировой телевизор. То есть это общесоциальная тенденция, которая, с моей точки зрения, не совсем имеет отношение к терроризму", – сказала гостья ток-шоу.

Крюкова отметила, что и общество уже не так серьезно относится к так называемым террористам. Она напомнила, что в первом случае, когда злоумышленник хотел взорвать мост в Киеве, все боялись, когда появился "луцкий террорист", все "напряглись", а в последнем случае все экспертное сообщество иронизировало над опасной ситуацией.

"Никто не знал, что у него в голове. Поэтому я считаю, что подогрев амбиций, тщеславия этих людей, в том числе со стороны президента, который позволил вытащить себя в эту игру и открыл "ящик Пандоры", только усиливает эту тенденцию. Нельзя таких вещей делать, нельзя показывать, что легкие манипуляции, шантаж – это рабочая история. Особенно с участием первых лиц государства", – подчеркнула Светлана Крюкова и добавила, что если бы хотя бы однажды "Альфа" СБУ показала жесткое намерение поставить на место террориста и публично показала другой финал разрешения ситуации, то таких игр, когда шутят над жизнью людей, в Украине было бы значительно меньше.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.

Также напомним, что 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев события, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.