В Украине разоблачили теневую схему импорта светлых нефтепродуктов на сотни миллионов гривен

Мошенничество нанесло ущерб бюджету более чем на 200 миллионов гривен

В Украине разоблачили нелегальную схему импорта светлых нефтепродуктов, которая нанесла ущерб на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, организаторы сделки в течение двух последних лет импортировали светлые нефтепродукты по поддельным документам. Потом мошенники сбывали этот товар не платя налогов. Они также продавали незаконный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

В качестве вознаграждения "предприниматели" получали 7-9% от всех средств, поступавших компании. По предварительным оценкам, мошенничество нанесло госбюджету ущерб на сумму в более 200 миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства.

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Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали теневой импорт текстильной продукции. По предварительным оценкам, преступники нанесли ущерб государству на 140 миллионов гривен.