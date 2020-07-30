В Украине разоблачили схему поставки в РФ товаров военного назначения

Механизм поставок был разоблачен и блокирован в марте 2020 года

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставки в РФ товаров военного назначения и двойного использования, которые производятся государственными оборонными предприятиями. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В частности, механизм поставок был разоблачен и блокирован в марте 2020 года. После чего в июле был проведен ряд обысков в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

"Частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.

Также задокументировано, что стране-агрессору участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что организатором является заместитель директора одного из российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Также он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

В настоящее время организатору и трем фигурантам уголовного производства - должностным лицам частных компаний-поставщиков сообщено о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров.

Новости по теме: Украинским военным передали два обновленных танка "Булат"

Напомним, ранее ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене. Отмечается, что мужчина якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, которые составляют государственную тайну. Военного задержали на улице возле машины, когда тот общался со своим знакомым.