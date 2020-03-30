В Украине разоблачили схему по продаже медицинских масок за границу

Офис генпрокурора сообщил о разоблачении схемы по продаже масок за границу Фото из открытых источников

Украинские предприятия продали Китаю более 300 тысяч масок по цене ниже рыночной

Офис Генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок предприятию в Китае. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Как выяснилось, должностные лица нескольких компаний в Украине, используя реквизиты предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года продали гражданину Китайской Народной Республики более 300 тысяч респираторов по цене ниже рыночной.

Впоследствии этот гражданин КНР во время прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывоз медицинские маски в Испанию. По данным следователей, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 миллионов гривен.

В связи с этим было начато уголовное производство по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и проведены санкционированные обыски.

К слову, во время обысков были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие покупку и последующую продажу медицинских масок.

Напомним, ранее прокуратура Киева открыла производство по факту возможной причастности столичных таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию.