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В Украине разоблачили попытку вывоза составляющих зенитно-ракетного комплекса в Среднюю Азию

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Оса-АКМ"

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые, нарушив законодательство в сфере государственного экспортного контроля, совершили попытку незаконного вывоза товаров военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели.

Как отмечается, зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Также известно, что злоумышленники, чтобы скрыть военное назначение перемещаемых товаров, предоставили в качестве основания для оформления груза в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения относительно действительных наименований товара и цели его целевого использования.

Отправитель не имел каких-либо разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренных действующим законодательством для перемещения такого рода грузов.

Задокументированные материалы будут переданы в орган досудебного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно контрразведка СБУ заблокировала незаконный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения в одну из стран Африки.

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