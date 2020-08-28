В Украине разоблачили масштабный нелегальный канал переправки иностранцев в страны ЕС

В Евросоюз переправляли выходцев из некоторых стран Азии и Ближнего Востока

Контрразведчики Службы безопасности обнаружили и блокировали деятельность масштабного канала легализации иностранных граждан из некоторых стран Азии и Ближнего Востока в Украине и их дальнейшего незаконного перемещения в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода объединились в межрегиональную преступную группу, которая наладила масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам, чтобы законно находиться на территории Украины и выезжать в страны Евросоюза.

За один такой "пакет" злоумышленники брали от двух тысяч евро, кроме этого, они производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца.

Новости по теме: СБУ заявила о блокировании канала незаконных соцвыплат в ОРДЛО

Как отмечается, организаторов преступной схемы задержали в Киеве во время передачи очередному заказчику поддельных документов. Также в это же время на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах.

В результате было изъято большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских заведений образования, водительские удостоверения Украины и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним, недавно в Донецкой области пограничники вместе с правоохранителями разоблачили и блокировали канал незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, к которому причастна сотрудница банка.