В Украине разоблачили канал нелегальной миграции в Евросоюз из стран Востока

Организовал нелегальный бизнес гражданин одной из азиатских стран

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Контрразведчики Службы безопасности разоблачили и блокировали канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу Украины в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, организовал противоправный бизнес гражданин одной из азиатских стран, который имел вид на жительство в Украине и для прикрытия работал на одном из киевских рынков.

Известно, что клиентов злоумышленник подыскивал в Киеве и Львове среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока. За денежное вознаграждение в 2,5 тысячи долларов США за человека организатор обеспечивал клиентам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов.

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Как отмечается, задержали организатора канала во время подготовки к переправке группы из четырех нелегальных мигрантов через госграницу в одном из районов Ивано-Франковской области.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Что касается задержанных нелегальных мигрантов, то их проверяют на причастность к возможному совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

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Напомним, ранее украинские спецслужащие разоблачили межрегиональную преступную группу, которая занималась легализацией иностранных граждан из некоторых стран Азии и Ближнего Востока в Украине и их последующим незаконным перемещением в страны Европейского Союза.