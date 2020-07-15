В Украине разоблачили интернет-агитаторов, которые разжигали религиозную вражду

СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов Пресс-служба СБУ

Компьютеры и флешки с материалами изъяты, аккаунты пропагандистов заблокированы

Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержке сепаратизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, житель Черкасс по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы, размещая их на пропагандистских интернет-ресурсах. В них автор публично осуждал существования одной из украинских конфессий, а также активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР".

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флешки с доказательствами противоправной деятельности. Экспертиза показала, что изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.

На Житомирщине Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитатора, которая на персональной странице в одной из социальных сетей призывала к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

Решением суда фигурантку признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.

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Ранее сообщалось о разоблачении группы лиц, которая агитировала за "Запорожскую народную республику".