В Украине прошли успешные испытания ракеты "Ольха-М", способной поражать цели на расстоянии 120 км
В СНБО подчеркнули, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы"
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание ракеты "Ольха-М", которая может поражать цель на расстоянии 120 километров.
Об этом на странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 километров. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал он, добавив соответствующее видео.
Также секретарь СНБО отметил, что никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы.
"Ольха" – украинский ракетный комплекс с корректированным боеприпасом калибра 300 миллиметров, взятый в позапрошлом году на вооружение украинской армии.
Напомним, ранее стало известно, что США выпустят ракетные комплексы Javelin для передачи в Украину.