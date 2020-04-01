В Украине прошли успешные испытания ракеты "Ольха-М", способной поражать цели на расстоянии 120 км

Ракетная установка "Ольха-М" Фото из открытых источников

В СНБО подчеркнули, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание ракеты "Ольха-М", которая может поражать цель на расстоянии 120 километров.

Об этом на странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 километров. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал он, добавив соответствующее видео.

Также секретарь СНБО отметил, что никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы.

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"Ольха" – украинский ракетный комплекс с корректированным боеприпасом калибра 300 миллиметров, взятый в позапрошлом году на вооружение украинской армии.

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Напомним, ранее стало известно, что США выпустят ракетные комплексы Javelin для передачи в Украину.