В Украине появился сервис для отслеживания готовности медучреждений к COVID-19

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Над его разработкой работало МОЗ и Минцифры

В Украине запустили онлайн-сервис отслеживания готовности больниц для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Так, подобный проект был создан Министерством здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации.

По словам премьера, правительство понимает важность максимальной открытости информации для людей, поэтому данные будут полезны общественности, волонтерам и представителям местной власти

"Информация дашборда по Украине, областям и по конкретным больницам обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц", - отметил он.

Кроме этого, на сайте также можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Ранее сообщалось, что в Украине создали бота, который поможет понять, болеете ли вы COVID-19.

Также премьер-министр заявлял, что карантин, скорее всего, продлят до мая.