В Украине полиция получила уже 15 заявлений о нарушениях во время второго тура выборов

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Больше всего нарушений зафиксировано в Одесской области

В Украине полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями процесса во время второго тура выборов городских голов. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает прессслужба МВД в Фейсбук.

Отмечается, что с начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 15 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. В частности 7 – в Одесской области, 3 – в Киевской, по 2 – в Донецкой и Херсонской, и 1 – на Волыни.

Кроме того, правоохранители зафиксировали существенное опоздание открытия двух участков в Одесской области. Вследствие этого по одному из фактов было открыто уголовное производство по статье о препятствовании осуществлению избирательного права.

Ранее сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов. О первых нарушениях заявили наблюдатели в Луцке и в Украинке Киевской области.

Напомним, в Украине сегодня, 15 ноября, стартовало повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать в течение дня – до 20:00. Телеканал ZIK ведет онлайн-трансляцию здесь.