В Украине перенесли призыв: Названа новая дата

Проект распоряжения был разработан с целью приведения сроков призыва на срочную военную службу в соответствие с требованиями указа президента

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял распоряжение об отсрочке призыва на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года. Об этом пишет "Укринформ".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект распоряжения был разработан с целью приведения сроков призыва граждан Украины на срочную военную службу в соответствие с требованиями указа президента №103/2020 о переносе призыва.

Следовательно Кабмин внес изменения в принятое ранее правительственное распоряжение № 179 "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - июне 2020 года", заменив в нем слова "в апреле-июне" на "май-июль".

Ранее сообщалось, что иностранным военным разрешили участвовать в учениях в Украине.