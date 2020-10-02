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В Украине открыли более 150 уголовных дел из-за нарушения избирательного закона

Наибольшее количество сообщений о вероятных нарушениях зафиксировано в Киевской области

Фото из открытых источников

В Украине открыли 156 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства и избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в реестр досудебных расследований внесли 87 дел, связанных с нарушением избирательного законодательства, и 69 – с избирательным процессом. С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 2048 соответствующих сообщений. Наибольшее количество поступило с Киевской области - 313.

В течение последних суток, 1 октября, правоохранители открыли 13 уголовных дел из-за возможных нарушений избирательного процесса. За день полиция получила 240 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, 67 из которых – во Львовской области.

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Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Избиратель" к местным выборам 25 октября. В рамках курса для избирателей простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.

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