В Украине освободили единственного осужденного за госизмену крымского депутата, - СМИ

Суд освободил Василия Ганыша от наказания по состоянию здоровья

В Житомире Богунский районный суд досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за государственную измену бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в прокуратуре.

Как отмечается, экс-депутата приговорили к 12 годам заключения. В частности, в июле Ганыша задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО.

Однако, в прокуратуре сообщили, что в сентябре мужчину отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания.

"Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганиша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник в прокуратуре.

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Также собеседник добавил, что суд для вынесения решения использовал медицинскую справку о состоянии здоровья Ганиша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.

По предварительной информации, прокуратура подала апелляцию на это решение.

Напомним, в мае прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Киевского районного суда Симферополя, которая перешла на службу к оккупационным судебных органам.