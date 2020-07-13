В Украине объявлено штормовое предупреждение на 14 июля: Какие регионы накроет непогода

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Ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы

На Левобережье Украины завтра ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что синоптики прогнозируют непогоду и на 13 июля.