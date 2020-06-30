В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Ожидаются грозы с градом и шквалами

В Украине на 1 июля объявлено штормовое предупреждение. Непогода затронет в основном восточные регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“Днем 1 июля в юго-восточной и восточной частях Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что сегодня, 30 июня, в северных, центральных и южных областях грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы (15-20 м/с).

Ранее сообщалось, что в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили штормовое предупреждение.