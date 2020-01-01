В Украине на Новый год во время пожаров погибли девять человек, – ГСЧС

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Спасатели зафиксировали 84 возгорания

В Украине 31 декабря, а также в новогоднюю ночь в результате пожаров погибли девять человек, еще семеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что всего было зафиксировано 84 случая возгораний в жилом секторе страны. В частности, в последний день 2020 года смертельный инцидент произошел в Днепре. Там произошло возгорание в частном доме, в результате чего погибли три человека.

Уже после наступления 2021-го года пожары с гибелью произошли в Запорожской области, где погиб мужчина 1978 года рождения, а также на Днепропетровщине, где жертвой огня стал мужчина 1974 года рождения.

Как сообщают в ГСЧС, основной причиной пожаров становится халатность граждан, а также пренебрежение противопожарными нормами. В связи с этим спасатели советуют:

в праздничный период ограничить использование пиротехнических изделий;

не использовать несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества;

не курить в постели;

следить за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и тому подобное;

при использовании печного отопления проверять меры безопасности и исправность печи;

не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть спичками;

стараться избегать перегрузки электрических сетей и не включать одновременно электроприборы большой мощности.

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Напомним, недавно ГСЧС напомнила основные правила при устройстве новогодних елок, эксплуатации гирлянд и пиротехнических изделий. О том, как не сжечь здание во время новогодних праздников, читайте здесь.