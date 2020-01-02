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В Украине на Новый год правоохранители "поймали" 267 нетрезвых водителей

Фото из открытых источников

Всего 1 января в полицию поступило более 7 тысяч вызовов

В Украине в первый день 2021 года правоохранители составили 267 административных протоколов на водителей, которые имели признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Фейсбук.

Отмечается, что 1 января по стране работали 1 577 экипажей патрульной полиции. Всего на спецлинию правоохранителей поступили 7 294 вызова. "От наших граждан спецлинии 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", – говорится в сообщении.

Напомним, в ГСЧС заявили, что в Украине 31 декабря, а также в новогоднюю ночь в результате пожаров погибли девять человек, еще семеро получили травмы. Спасатели зафиксировали 84 возгорания.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области в новогоднюю ночь загорелся вагон электрического поезда, в результате чего было повреждено оборудование транспорта. Задымление произошло в машинном отделении головного вагона.

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