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В Украине могут появиться временные госпитали, как в Китае, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Укринформ

В случае необходимости подобные помещения будут готовить для легких больных, которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни по месту жительства

В Украине могут построить временные больницы, как это сделали в Китае, для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос рассматривается и оценивается. Думаю, в случае необходимости у нас действительно будут построены такие госпитали по образцу китайского опыта", - пояснил он.

Ляшко утверждает, что эти помещения будут готовить для легких больных, которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни по месту жительства.

Как пояснил санитарный врач, в Минздраве разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуют заполнять медицинские учреждения, то есть те, где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории.

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"Такие объекты подходят для размещения больных средней тяжести", - добавил он.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля.

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Также сообщалось, что по мнению санитарного врача, COVID-19 будет возвращаться циклично.

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