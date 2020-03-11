В Украине могут ограничить работу пограничных пропускных пунктов из-за коронавируса

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С начала проведения температурного скрининга с 24 февраля прошли процедуру 1,6 млн человек, отметил Виктор Ляшко

Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса, которым заболели 119 тыс. человек во всем мире. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишут "Украинские Новости".

Он отметил, что с начала проведения температурного скрининга с 24 февраля прошли процедуру 1,6 млн человек, при этом процент людей с повышенной температурой был низкий.

"Мы будем рассматривать, будем ли мы продолжать температурный скрининг везде или, с учетом ситуации, будем принимать решение о пропуске исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину. То есть, можем уменьшить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать на территорию Украины. Это мировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах. Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда", - отметил Ляшко.

По его словам, в течение минувших суток появилось подозрение на коронавирусную инфекцию у 5 человек. Образцы двух из них уже поступили для анализа, поступление остальных трех ожидается в течение 11 марта.

Как сообщалось ранее, Минздрав получил 43 подозрения относительно заболевания, пока 1 вроде еще исследуют.