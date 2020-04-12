В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 2777 человек, 83 человека скончались, - Минздрав

Всего за сутки зафиксировали 266 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 являются летальными.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, сейчас 89 пациентов уже вылечились от коронавируса.

Всего за сутки было зафиксировано 266 новых случаев COVID-19.

По данным Минздрава, на амбулаторном лечении находится 1 504 людей, к тому же госпитализировали 1 100 человек, из них 48 детей.

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Коронавирусная болезнь выявлена во всех регионах Украины:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Кировоградская область — 118 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Как отмечается, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, пришлось изолировать около 100 человек.

Также стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал стратегию выхода из карантина.