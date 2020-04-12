В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 2777 человек, 83 человека скончались, - Минздрав
Всего за сутки зафиксировали 266 новых случаев COVID-19
По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 являются летальными.
Об этом сообщили в Минздраве.
В частности, сейчас 89 пациентов уже вылечились от коронавируса.
Всего за сутки было зафиксировано 266 новых случаев COVID-19.
По данным Минздрава, на амбулаторном лечении находится 1 504 людей, к тому же госпитализировали 1 100 человек, из них 48 детей.
Коронавирусная болезнь выявлена во всех регионах Украины:
- Винницкая область — 174 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 82 случая;
- Запорожская область — 83 случая;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- Киевская область — 159 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Луганская область — 3 случаи;
- Николаевская область — 2 случая;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 119 случаев;
- Сумская область — 73 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Как отмечается, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, пришлось изолировать около 100 человек.
Также стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал стратегию выхода из карантина.