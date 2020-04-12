live
Новости » События Читати новину українською

В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 2777 человек, 83 человека скончались, - Минздрав

"Думская"

Всего за сутки зафиксировали 266 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 являются летальными.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, сейчас 89 пациентов уже вылечились от коронавируса.

Всего за сутки было зафиксировано 266 новых случаев COVID-19.

По данным Минздрава, на амбулаторном лечении находится 1 504 людей, к тому же госпитализировали 1 100 человек, из них 48 детей.

Новости по теме: Из ОАЭ в Украину прибыл самолет со 113 украинцами и десятитонным гумгрузом для преодоления коронавируса

Коронавирусная болезнь выявлена во всех регионах Украины:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев; 
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев; 
  • Луганская область — 3 случаи;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Как отмечается, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, пришлось изолировать около 100 человек.

Новости по теме: Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: В перечень лекарств от COVID-19 добавили еще один препарат

Также стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал стратегию выхода из карантина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Канада отзывает свои военные корабли из-за коронавируса COVID-19 Эвакуированных украинцев из США и Канады будут проверять в "Борисполе" Из Торонто вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами Недалеко от Канады ученые нашли утерянную часть утерянного континента
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу