Счет пошел на три сотни: Правительственное издание удивило статистикой больных СOVID-19

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Погрешность с данными Минздрава в несколько сотен

В понедельник, 23 марта, официальная газета Кабинета министров "Урядовый курьер" опубликовала неожиданную статистику относительно заболеваемости на коронавирус в Украине, согласно которой количество инфицированных достигло 367 человек. Об этом говорится на сайте газеты.

Как отмечается, накануне в Украине обнаружили 61 новый случай инфицирования COVID-19.

"В мире количество больных коронавирусную инфекцию на 23 марта составляет 310 882 лица, излечившиеся более 95 тысяч, умерли 13 173 человека, в Украине за сутки количество заболевших увеличилось на 61 и составило 367 человек", - отметили в издании.

Скриншот Правительственный курьер

Однако, статистика, которую ежедневно публикует прессслужба Минздрава, существенно отличается от данных "Урядового курьера".

Так, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Кроме этого, по состоянию на утро 23 марта общее количество заболевших коронавирусом составляло 73 человека.

Напомним, 24 марта заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга сообщил, что количество инфицированных в стране возросло до 97 человек.