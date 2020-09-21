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В Украине изъяли контрабанду на 204 млн гривен: Начато 47 расследований о коррупции на таможне

СБУ с начала года изъяла контрабанды на 204 млн гривен Фото из открытых источников

Среди контрабанды чаще всего попадались оружие и запрещенные вещества

С начала этого года в Украине правоохранители изъяли ряд предметов контрабанды на 204 миллионов гривен и начали 47 расследований по коррупции на таможне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Отмечается, что эти изъятия происходили в пределах 38 досудебных расследований. В результате фигурантам дел были объявлены подозрения по статье 201 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда").

В частности, среди предметов контрабанды попадались оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и тому подобное.

Так, недавно правоохранители задержали организатора канала сбыта огнестрельного оружия. Как выяснилось, злоумышленники заказывали комплектующие на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. После чего их сервисами доставки их присылали в Украину, как спортивное снаряжение. В результате это оружие продавали на интернет аукционах.

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Кроме этого, правоохранители заблокировали вывоз контрабандой в Литву партии янтаря весом 113,5 кг. 

По данным СБУ, с начала этого года на нарушителей было наложено почти 32 млн. штрафов, а 91,6 млн. гривен-сумма дополнительной пошлины, которую должны оплатить нарушители.

Также по указанным нарушениям было начато 47 досудебных расследований относительно коррупции на таможенной границе. По состоянию на сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали о намерении использовать спутниковые сервисы для мониторинга контрабанды, добычи природных ресурсов и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

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