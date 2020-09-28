В Украине из-за непогоды почти 40 населенных пунктов остались без света

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Отключение произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач

В Украине в связи с непогодой без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщили в прессслужбе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 28 сентября обесточены населенные пункты в Черниговской (11), Киевской (9), Днепропетровской (5), Запорожской (5), Сумской (4) и Кировоградской (3) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Ранее сообщалось, что в результате ухудшение погодных условий в четырех областях Украины 107 населенных пунктов были обесточены.