В Украине из-за непогоды около 300 населенных пунктов остались без света
Проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях
В ряде областей Украины из-за непогоды произошло обесточивание населенных пунктов. По состоянию на 18: 00 без света оставались более 270 населенных пунктов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
"По информации "Укрэнерго" остаются обесточенными 273 населенных пункта в 4 областях", - говорится в сообщении.
Так, проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях. В Одесской области без света 153 населенных пунктов, в Николаевской - 63, в Кировоградской - 53, а в Киевской области - 4.
Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за непогоды остановился электротранспорт и разрушена часть дома.