В Украине из-за непогоды около 300 населенных пунктов остались без света

Последствия непогоды в Одессе Думская

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях

В ряде областей Украины из-за непогоды произошло обесточивание населенных пунктов. По состоянию на 18: 00 без света оставались более 270 населенных пунктов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"По информации "Укрэнерго" остаются обесточенными 273 населенных пункта в 4 областях", - говорится в сообщении.

Так, проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях. В Одесской области без света 153 населенных пунктов, в Николаевской - 63, в Кировоградской - 53, а в Киевской области - 4.

Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

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Ранее сообщалось, что в Одессе из-за непогоды остановился электротранспорт и разрушена часть дома.