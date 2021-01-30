В Украине из-за непогоды без света остаются 108 населенных пунктов, – ГСЧС

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Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение

В Украине вследствие осложнения погодных условий остаются обесточенными 108 населенных пунктов в двух регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов 30 января из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра света нет в 75 населенных пунктах Одесской области и в 33-Николаевской области. Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным Службы автомобильных дорог, на автодорогах общего пользования пробок нет. При этом движение тяжеловесных транспортных средств остается ограниченным на дорогах Киев – Одесса, Одесса – Рени и Одесса – Кучурган Одесской области, а также на автодороге Кропивницкий – Платоново в Николаевской области.

В целом для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы привлекли 1 030 работников и 840 единиц техники.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных регионах, которая возникла из-за ухудшения погодных условий и снегопада. Глава государства поручил модернизировать старые электросети.