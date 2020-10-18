В Украине из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта, - ГСЧС

Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов – в Черниговской области

В Украине вследствие дождей и порывов ветра обесточило 43 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что люди остались без электроэнергии из-за срабатывания системы защиты линий электропередач. Всего без света находятся 30 населенных пунктов в Черниговской области, 10 – в Донецкой и 3 – в Кировоградской. Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В то же время спасатели ГСЧС ликвидировали последствия непогоды в Кировоградской, Николаевской и Киевской областях. В частности, в Кропивницком были повреждены кровли более 100 жилых домов, повалено около 50 деревьев и подтоплено 4 домохозяйств. Из-за непогоды было отключено 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции. При этом 3 местных жителя обратились в больницу, из которых двоих госпитализировали с незначительными травмами.

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В городе подразделения ГСЧС привлекли к распылению поваленных деревьев и обустройству поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды уже завершены, а спасатели установили пункт обогрева.

Также в с. Ивановка Новоукраинского района Кировоградской области в результате стихии была повреждена крыша спортзала школы на площади 600 м кв.

В Николаевской области в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 зданий жилого сектора, трех школ и детского сада. Повалено около 60 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

В Киевской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 7 домохозяйств. От ГСЧС для ликвидации последствий привлекли 31 спасателей и 14 единиц техники, которые уже завершили работы по откачке воды.

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Напомним, в субботу, 17 октября, в Украине резко ухудшились погодные условия: в результате дождей и сильного ветра были повреждены десятки домов в нескольких областях. Тогда сообщалось, что больше всего от непогоды пострадали жители Кировоградской, Николаевской областей и Белой церкви.