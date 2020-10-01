В Украине из-за непогоды без света остались 162 населенных пункта

Больше всего населенных пунктов обесточено в Луганской области

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В Украине вследствие дождей и порывов ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что из-за непогоды без света остались жители в 9 областях. "По состоянию на 7 час. 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, а именно: Луганская – 52, Киевской – 43, Черниговская – 18, Кировоградская – 15, Черкасская – 13, Донецкая – 10, Житомирская – 5, Днепропетровская – 3 и Сумская – 3", – говорится в сообщении.

Сейчас известно, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, недавно в Украине в связи с непогодой без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Тогда отключение произошло также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

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Ранее сообщалось, что в результате ухудшение погодных условий в четырех областях Украины были обесточены 107 населенных пунктов.