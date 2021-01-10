В Украине из-за нарушения правил продажи елок насчитали 429 тысяч гривен убытков
Всего было выявлено 274 нарушения
В Украине с начала декабря 2020 года выявили 274 нарушения правил продажи елок и насчитали 429 тысяч гривен убытков. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Фейсбук.
Отмечается, что в течение месяца в стране проверяли места сбыта елок и сосен. Основными "контрольными точками" были наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, его регистрация и достоверность информации в накладных.
Из-за нарушения требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составив 235 протоколов. Всего 88 материалов уже переданы в суды.
Нарушители получили наказание в виде штрафа от 510 до 1700 гривен, а также должны возместить убытки, причиненные окружающей среде.
Напомним, с 1 января 2021 года в Украине начали отслеживать выбросы парниковых газов. Соответствующий закон, который вступил в силу, создает основы для существования системы МЗВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов).