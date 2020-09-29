В Украине испытали зенитные управляемые ракеты С-300В1 и Ольха-м. Фото

В Украине состоялись испытания зенитных управляемых ракет Facebook-страница Генштаба ВСУ

Измерение полета зенитных управляемых ракет произошло в ходе командно-штабных учений " объединенные усилия-2020"

В Украине в рамках летных испытаний на полигоне провели контрольные пуски зенитных управляемых ракет комплекса С-300В1 и с ракетного комплекса залпового огня Ольха-М. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники измеряла внешнюю траекторию полета опытных образцов в рамках предварительных испытаний блоков самоликвидации в С-300ПС.

В частности, измерения полета ракет из комплекса Ольха-М проводились в рамках приемо-сдаточных испытаний.

Кроме того, с целью достоверной оценки поражения ракетами воздушных целей, радарная система MFTR-2100/40 выполняла внешнетраекторные измерения полета зенитных управляемых ракет в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".

Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщал, что в ближайшее время военно-морские силы Украины сформируют дивизионы берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун" и в 2021 году поставят его на дежурство.