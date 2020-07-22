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В Украине интернет-провайдер пытался вмешаться в систему связи воинской части

Провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения

 СБУ

Это могло нанести вред процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети

В Украине один из интернет-провайдеров пытался незаконно вмешаться в работу системы связи одной из воинских частей на территории Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Как выяснилось, представители структуры по предоставлению интернет-услуг установили возле военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое работало с нарушением правил использования радиочастот. В частности, провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.

По данным ведомства, такие действия могли навредить процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети. Кроме этого, установка оборудования в том участке представляла угрозу для системы радиопомех для противодиверсионного и антитеррористического противодействия, в частности, беспилотным летательным аппаратам.

В результате было открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все причастные к правонарушению лица.

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Напомним, ранее в Черниговской области состоялось тестирование легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с тепловизором и улучшенным прицелом. Заметим, украинский ЛПРК предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони.

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