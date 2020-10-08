В Украине за госизмену и покушение на теракт будут судить генерал-майора СБУ

Предположительно, мужчина передавал российским спецслужбам секретную информацию

Задержание генерал-майора, которого подозревают в госизмене Офис генерального прокурора

В Украине за госизмену и покушение на теракт будут судить генерал-майора СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что, по материалам следствия, военнослужащий собирал на территории Украины информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее российским спецслужбам. Кроме того, он подыскивал людей среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.

В частности, преступление планировалось с целью запугивания населения путем убийства майора ВС Чеченской Республики Ичкерия. Он с февраля 2015 года возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева во время конфликта на Донбассе.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статьям о государственной измене, покушении на преступление, соучастии в преступлении и создании террористической группы. Если вину генерал-майора будет доказано, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

В пресс-службе СБУ отметили, что фигурантом этого дела является бывший сотрудник СБУ, генерал-майор Валерий Шайтанов. В апреле 2020 года его уличили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины с начала года начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто по созданию террористической группы или организации и по 2 – за диверсии, шпионаж и теракты.