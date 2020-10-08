В Украине за госизмену и покушение на теракт будут судить генерал-майора СБУ
Предположительно, мужчина передавал российским спецслужбам секретную информацию
В Украине за госизмену и покушение на теракт будут судить генерал-майора СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что, по материалам следствия, военнослужащий собирал на территории Украины информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее российским спецслужбам. Кроме того, он подыскивал людей среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.
В частности, преступление планировалось с целью запугивания населения путем убийства майора ВС Чеченской Республики Ичкерия. Он с февраля 2015 года возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева во время конфликта на Донбассе.
Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статьям о государственной измене, покушении на преступление, соучастии в преступлении и создании террористической группы. Если вину генерал-майора будет доказано, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
В пресс-службе СБУ отметили, что фигурантом этого дела является бывший сотрудник СБУ, генерал-майор Валерий Шайтанов. В апреле 2020 года его уличили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины с начала года начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто по созданию террористической группы или организации и по 2 – за диверсии, шпионаж и теракты.