В Украине на 12 лет осудили агента российской ФСБ

Судебное заседание Фото из открытых источников

Смородинов был задержан во время пересечения российско-украинской границы 17 ноября 2016 года

В четверг, 2 апреля вступил в законную силу приговор о лишении свободы до 12 лет агента ФСБ РФ Олега Смородинова за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие доказало, что Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живило. Представитель спецслужбы России приказал агенту установить места жительства и работы отдельных военнослужащих ВС Украины среди участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов преподоставлял в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ.

Также, в июле 2016 года Смородинов получил задание въехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора.

"За выполнение сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированном Крыму. 16 сентября того же года вор выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Смородинов был задержан во время пересечения российско-украинский границы 17 ноября 2016 года.

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Напомним, ранее СБУ обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел по агентурному проникновению в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.