В убийстве медика на Донбассе есть признаки военного преступления, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В МИД пообещали не оставлять это дело

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика 13 июля на Донбассе просто так не оставят, поскольку здесь есть признаки военного преступления. Об этом он заявил под время онлайн-брифинга, сообщает "РБК-Украина".

По словам Кулебы, убийство медика является актом вандализма. Также министр выразил соболезнования близким погибшего медработника.

Как отмечается, накануне представители незаконных вооруженных формирований вблизи поселка Зайцево обстреляли трех военнослужащих, которые эвакуировали тело украинского военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на взрывном устройстве.

Противник использовал стрелковое вооружение, практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы, в результате чего погиб военный медик.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, а также обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое.