В Турции зверски избили украинскую модель: МВД рассчитывает на скорейшее расследование и наказание виновных

Инцидент произошел во время отдыха девушки на пляже

Избиение украинки в Турции Instagram, Daria Kyryliuk

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко провел встречу с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что встреча состоялась по поводу избиения украинки во время отдыха в Турции.

Известно, что украинскую топ-модель Дарью Кирилюк зверски избили в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. По словам потерпевшей, на нее напала служба безопасности пляжа Момо. Она добавила, что представители охраны все отрицают и пытаются обустроить дело так, будто ее избил собственный парень.

В пресс-службе МВД заявили, что Геращенко передал обращение турецкому послу из-за инцидента с гражданкой Украины. "Рассчитываем на объективное, прозрачное, быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности", – заявил чиновник.

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Напомним, недавно в поезде сообщением Мариуполь-Киев неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В "Укрзализныце" заявили, что в связи с избиением женщины в поезде ряд работников будет уволен.