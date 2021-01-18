В Турции украинку жестоко покалечил мужчина прямо в магазине
Украинка в результате нападения получила глубокие раны на лице
В Турции 15 января гражданин Турции в торговом центре в Стамбуле избил 28-летнюю украинку Анну Бутим. По информации издания Hurriyet женщина как раз находилась в стадии развода с гражданином Турции.
"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел это на Instagram. Он ждал в торговом центре два дня", — рассказала Бутим.
Украинка в результате нападения получила глубокие раны на лице.
По информации издания, сейчас Анна находится в больнице, а ее мужа задержала полиция.
Ранее сообщалось, что в Турции нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины, проживавшая в Бодруме на арендованной ею вилле.