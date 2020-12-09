В Трускавце расстреляли криминального авторитета по кличке Бзик

На теле Бзика біли обнаружены сквозные огнестрельные ранения в грудь

Вчера, 8 декабря, в Трускавце Львовской области убили местного криминального авторитета 50-летнего Зиновия Пристая, известного в криминальном мире по прозвищу Бзик. Об этом сообщает Zaxid.net ссылаясь на собственные источники в полиции.

Согласно сообщению, тело Бзика, со сквозным огнестрельным ранением в грудь, было обнаружено в 12:50 в беседке на территории частного двора на ул. Городище. Двор, в котором произошло убийство, принадлежит матери погибшего.

Позже в полиции официально подтвердили информацию об убийстве Зиновия Пристая. Мертвого мужчину обнаружил местный житель, который и вызвал полицию.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания причастных к совершению убийства.

По данному факту события открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство виновному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Напомним, ранее в Дрогобыче Львовской области в исправительной колонии произошло убийство 63-летнего заключенного. Было установлено, что к совершению преступления причастен другой осужденный в возрасте 55 лет, отбывающий наказание за убийство.