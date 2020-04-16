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В Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса в церковных кругах

Фото из открытых источников

В РГА предполагают, что это стало следствием пренебрежения правилами карантина

В Шумске, Тернопольской области, сразу у 25 человек подтвердили COVID-19 - вспышка произошла в церковных кругах из-за проведения служб.

Об этом сообщает LB со ссылкой на собственные источники.

Так, причиной вспышки является то, что священники по очереди проводили службу, несмотря на карантин.

Отмечается, что первые три пациента в Шумске были из церковного хора Московского патриархата, а нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в нем.

Как утверждает глава Шумской РГА Виталий Кудлак, массовое заболевание коронавирусом стало следствием пренебрежения правилами карантина.

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"Не ходите без надобности по улицам, не посещайте рынки, магазины, молитесь дома, потому что храмы тоже стали очагами опасности заражения коронавируса", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области умер священник, у которого первым диагностировали коронавирус COVID-19.

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Также известно, что в Житомире священники причащали прихожан, несмотря на карантин.

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