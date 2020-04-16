В Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса в церковных кругах

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В РГА предполагают, что это стало следствием пренебрежения правилами карантина

В Шумске, Тернопольской области, сразу у 25 человек подтвердили COVID-19 - вспышка произошла в церковных кругах из-за проведения служб.

Об этом сообщает LB со ссылкой на собственные источники.

Так, причиной вспышки является то, что священники по очереди проводили службу, несмотря на карантин.

Отмечается, что первые три пациента в Шумске были из церковного хора Московского патриархата, а нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в нем.

Как утверждает глава Шумской РГА Виталий Кудлак, массовое заболевание коронавирусом стало следствием пренебрежения правилами карантина.

"Не ходите без надобности по улицам, не посещайте рынки, магазины, молитесь дома, потому что храмы тоже стали очагами опасности заражения коронавируса", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области умер священник, у которого первым диагностировали коронавирус COVID-19.

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Также известно, что в Житомире священники причащали прихожан, несмотря на карантин.